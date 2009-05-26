Для сайта онлайн кинотеатра нужно разработать необычные и интересные дополнения (модули). Интересуют сложные реализации, напримере расширенного рейтинга, визуализация интерфейса и т.д. Приветствуется креатив.
DataLife Engine устранить ошибку с BBCODES
Возможно из-за DIVов возможно из-за чего-то другого, но в BBCODES на сайт при нажатии на кнопку смайлов или выделения цветом, новое окошко вылазиет куда-то за область экрана.
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