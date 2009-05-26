DataLife Engine устранить ошибку с BBCODES

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Возможно из-за DIVов возможно из-за чего-то другого, но в BBCODES на сайт при нажатии на кнопку смайлов или выделения цветом, новое окошко вылазиет куда-то за область экрана.

16 лет назад
TeroSufix
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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