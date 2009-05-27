Исправление ошибок после апгрейда WordPress

Добрый день.

Необходимо исправить мелкие ошибки на сайте и в админке WordPress после апгрейда с версии 2.3.2 на 2.7.1. Дамп и все файлы предыдущей версии сохранены на сервере.

Также необходимо настроить и установить необходимые плагины для нормально работы блога. Например, защиту от спама.

Хочется увидеть адекватные предложения и в конце получить все в настроенном и исправленном виде.

Ссылка на блог, над которым нужно поработать: http://ic.tj