Исправление ошибок после апгрейда WordPress

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Завершен1 заявка146 просмотров

Добрый день.

Необходимо исправить мелкие ошибки на сайте и в админке WordPress после апгрейда с версии 2.3.2 на 2.7.1. Дамп и все файлы предыдущей версии сохранены на сервере.

Также необходимо настроить и установить необходимые плагины для нормально работы блога. Например, защиту от спама.

Хочется увидеть адекватные предложения и в конце получить все в настроенном и исправленном виде.

Ссылка на блог, над которым нужно поработать: http://ic.tj

WordPress
16 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$20
1 день
Выбрал в качестве исполнителя для решения проблем связанных с WordPress-ом. Все ошибки и глюки исправлены, кроме этого, я получил необходимые ответы на интересующие вопросы связанные с WordPress-ом. В будущем намерен сотрудничать только с ним.
Хороший заказчик, предоставляет всю необходимую информацию для оперативной работы. Плюс оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад