Ищется специалист, работающий под этой CMS. Требуется настроить сайт и установить дополнения, возможно дальнейшее администрирование.
Исправление ошибок после апгрейда WordPress
Добрый день.
Необходимо исправить мелкие ошибки на сайте и в админке WordPress после апгрейда с версии 2.3.2 на 2.7.1. Дамп и все файлы предыдущей версии сохранены на сервере.
Также необходимо настроить и установить необходимые плагины для нормально работы блога. Например, защиту от спама.
Хочется увидеть адекватные предложения и в конце получить все в настроенном и исправленном виде.
Ссылка на блог, над которым нужно поработать: http://ic.tj
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