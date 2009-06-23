Доработка портала, sharepoint + InfoPath + MSSQL

Требуется помощь в доработке портала рабочей группы (заказы, производственный документооборот и автоматизация рутин, удаленная работа пользователей) на sharepoint.

Платформа: windows sharepoint services 2003 / Microsoft Office Sharepoint Server 2007.

Используемые компоненты: каталог бизнес-данных + MSSQL2005, InfoPath + WSS/MOSS и/или MSSQL; workflows.

Примерные области в которых (во всех или некоторых из перечисленных) нужна помощь:

1) Внедрение web-enabled форм InfoPath для работы с несколькими списками или БД SQL через InfoPath Services.

2) Подключение каталога бизнес-данных с/без Single SignOn для вывода данных из БД SQL на портал.

3) Правильное и безопасное расширение и публикация приложение для экстранет для удаленной работы пользователей;

- 5) Рабочие потоки state machine (если я правильно разобрался с документацией) для определенных процессов (более простые потоки с типовым набором правил в Sharepoint Designer делал, а вот более сложные писать в Visual Studio даже не пытался…).

6) администрирование портала на sharepoint: настройка регулярного резервного копирования, оптимизация производительности, настройка поиска и пр. служб.

У кого есть опыт работы с sharepoint (или указанными выше компонентами) и желание помочь, пишите на [email protected]

Пожалуйста, укажите:

- опыт работы именно с этой платформой;

- контактные данные (email, ICQ, skype)

- диапазон расценок и/или что из более подробной информации требуется, чтобы оценить размер вознаграждения и прочие финансовые подробности за помощь в доработке портала.

С уважением,

Александр