Требуется перенести сайт plain-html на Joomla. Внешне перенесённый проект никак не должен отличаться от оригинального. url: http://edgash.ru
Доработка портала, sharepoint + InfoPath + MSSQL
Требуется помощь в доработке портала рабочей группы (заказы, производственный документооборот и автоматизация рутин, удаленная работа пользователей) на sharepoint.
Платформа: windows sharepoint services 2003 / Microsoft Office Sharepoint Server 2007.
Используемые компоненты: каталог бизнес-данных + MSSQL2005, InfoPath + WSS/MOSS и/или MSSQL; workflows.
Примерные области в которых (во всех или некоторых из перечисленных) нужна помощь:
1) Внедрение web-enabled форм InfoPath для работы с несколькими списками или БД SQL через InfoPath Services.
2) Подключение каталога бизнес-данных с/без Single SignOn для вывода данных из БД SQL на портал.
3) Правильное и безопасное расширение и публикация приложение для экстранет для удаленной работы пользователей;
- 5) Рабочие потоки state machine (если я правильно разобрался с документацией) для определенных процессов (более простые потоки с типовым набором правил в Sharepoint Designer делал, а вот более сложные писать в Visual Studio даже не пытался…).
6) администрирование портала на sharepoint: настройка регулярного резервного копирования, оптимизация производительности, настройка поиска и пр. служб.
У кого есть опыт работы с sharepoint (или указанными выше компонентами) и желание помочь, пишите на [email protected]
Пожалуйста, укажите:
- опыт работы именно с этой платформой;
- контактные данные (email, ICQ, skype)
- диапазон расценок и/или что из более подробной информации требуется, чтобы оценить размер вознаграждения и прочие финансовые подробности за помощь в доработке портала.
С уважением,
Александр
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