Поправить шаблон форума IPB.

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Закрыт7 заявок156 просмотров

После апдейта движка пропали картинки напротив раздела форума. Нужно вернуть.

16 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров