Приватный проект для raznomir

$580
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки261 просмотр

Сверстать, подвязать к системе управления, захостить и протестить сайт на наличие ошибок.

16 лет назад
Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

raznomir
Дмитрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$600
30 дней
Работой доволен. Хоть и были некие разногласия в процессе, но в итоге все получилось очень хорошо. Планирую и дальше сотрудничать с Дмитрием.
Хороший заказчик. Ответственно относится к делу. В целом - спокойно и вдумчиво сделали совместно весьма необычный проект.

Заявки фрилансеров

raznomir
Дмитрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад