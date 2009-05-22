Требуется прикрутить дизайн на сайт с Битриксом

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок187 просмотров

Есть простой сайт на Битрикс редакции СТАРТ.

Есть дизайн в psd.

Нужно сделать из дизайна шаблон для Битрикса, и поставить его на сайт.

Срок исполнения - до 18 мая.

Присылайте цены.

16 лет назад
rw-sss
Михаил 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

notturno
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с Михаилом. Спасибо за понимание. Хотелось бы работать и в дальнейшем...

Заявки фрилансеров

notturno
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад