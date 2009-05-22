Задание заключается в консультации программиста по ICQ или SKYPE. Необходимо в интернет магазине ram.by (Magento): 1. Исключить из участия в поиске товары, которых нет в наличии. 2. Показывать пользователю ...
Требуется прикрутить дизайн на сайт с Битриксом
Есть простой сайт на Битрикс редакции СТАРТ.
Есть дизайн в psd.
Нужно сделать из дизайна шаблон для Битрикса, и поставить его на сайт.
Срок исполнения - до 18 мая.
Присылайте цены.
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