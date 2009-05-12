Поставить сайт на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт40 заявок465 просмотров

Необходимо поставить сайт RosPlans.ru на какую-нибудь цмс.

Предпочтение отдаю по стоимости

новотсти, каталог проектов, каталог проектов2. форум не надо.

16 лет назад
marchello500
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров