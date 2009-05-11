Шаблон на Wp сделать

Разработать либо настроить. Позволяющий усуществить расширенный поиск, отмечая галочкамси необходимые категории в 5-10 словарях
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