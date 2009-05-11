Шаблон на Wp сделать

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Закрыт6 заявок250 просмотров

Шаблон на Wp сделать html предоставлю

Техническое задание и макеты в приложение

HTMLWordPress
16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

daping
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Сроки проэкта сорвал Работа несделана, Звонил на телефон писал в личку, писал на почту, в icq нигде неотвечяет хотя на сайте появляется "Последний визит: сегодня в 09:10 " вот скрин http://www.2ql.net/uploads/1242819411.jpg пишу в аську он в инвизибилити в аське вот скрин http://www.2ql.net/uploads/1242788545.jpg писал в личку http://www.2ql.net/uploads/1242751371.jpg и на почту вот скрин http://www.2ql.net/uploads/1242740338.jpg Господа Делайте выводы с данных доводов. Потерял 4.5 дня, очень неприятно что потерял время своё моральное и физическое!!! Проэкт Сорван очень неприятное отношения к сотрудничеству у данного исполнителя несоветую никому работать, если вы цените своё время!!!

Заявки фрилансеров

daping
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад