Модуль для Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки176 просмотров

Разработать либо настроить. Позволяющий усуществить расширенный поиск, отмечая галочкамси необходимые категории в 5-10 словарях

Drupal
16 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров