Расширение для платной подписки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок183 просмотра

Требуется разработка для Joomla компонента платной подписки.

1. Возможность оплаты: Webmoney, RBKMoney, Z-Payment.

2. После оплаты зарегистрированному пользователю открывается доступ к закрытому контенту.

3. Оплата должна происходить в автоматическом режиме, т.е. сразу после оплаты предоставляется доступ.

4. Доступ предоставляется на проплаченное количество месяцев, по окончанию срок, для пользователя закрывается доступ к указанному контенту и высылается предложение продолжить подписку.

Joomla
16 лет назад
akurteev
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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