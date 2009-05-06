Сайт услуг для он-лайн игр

Нужно программирование функции услуг сайта на Друпале (кабинет, розыгрыши призов, биллинги и т.д. - см. ТЗ в приложении). Работа удаленная. Оплата по веб мани. Бюджет не определен: жду Ваших цен и сроков. Я нахожу заказчиков через сайт www.yoga-design.ru На данный момент нужен программист для дальнейшего сотрудничества. Интересуют средние цены, со скидкой на кризис и долговременное сотрудничество.

Поэтому, ищу специалиста:

1. Желательно не из официальной и культурной столиц России. Приветствуется проживание за Уралом, в Сибири, Дальнем Востоке и в странах СНГ.

2. Есть опыт программирования на Друпале, написания модулей.

3. "Супер-профи", которые берут деньги уже за знакомство ТЗ, просьба не беспокоиться.

4. Вежливость и желание идти на контакт обязательны. Т.е. типа "Под лежачий камень вода не течет".

5. Способного сформулировать примерные цену и сроки, исходя из минимума данных (данное ТЗ - исключение, т.к. заказчик - программист).

6. Имеющего доступ к аське и скайпу, телефон для оперативной связи в рабочие дни.

Интересует только Друпал.