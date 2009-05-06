Нужно помоч разобратся с проблемой на сайте с движком dle. Проблема следующая MySQL Error! ------------------------ The Error returned was: Table 'strsro_dle.dle_online' doesn't exist Error ...
Сайт услуг для он-лайн игр
Нужно программирование функции услуг сайта на Друпале (кабинет, розыгрыши призов, биллинги и т.д. - см. ТЗ в приложении). Работа удаленная. Оплата по веб мани. Бюджет не определен: жду Ваших цен и сроков. Я нахожу заказчиков через сайт www.yoga-design.ru На данный момент нужен программист для дальнейшего сотрудничества. Интересуют средние цены, со скидкой на кризис и долговременное сотрудничество.
Поэтому, ищу специалиста:
1. Желательно не из официальной и культурной столиц России. Приветствуется проживание за Уралом, в Сибири, Дальнем Востоке и в странах СНГ.
2. Есть опыт программирования на Друпале, написания модулей.
3. "Супер-профи", которые берут деньги уже за знакомство ТЗ, просьба не беспокоиться.
4. Вежливость и желание идти на контакт обязательны. Т.е. типа "Под лежачий камень вода не течет".
5. Способного сформулировать примерные цену и сроки, исходя из минимума данных (данное ТЗ - исключение, т.к. заказчик - программист).
6. Имеющего доступ к аське и скайпу, телефон для оперативной связи в рабочие дни.
Интересует только Друпал.
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