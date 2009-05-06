Создание структуры сайта на открытой "CMS"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок208 просмотров

Новый сайт нужен для:

- создания и поддержания имиджа высокотехнологичной, успешной, динамично развивающейся компании;

- публикации материалов о достижениях и проектах компании;

- размещения отчетных документов (по требованию федерального законодательства);

- для связи с клиентами.

CMS cmsmadesimple, dle-news, joomla и тд.

DLEJoomla
16 лет назад
vstend
Денис 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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