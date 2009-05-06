Нужно помоч разобратся с проблемой на сайте с движком dle. Проблема следующая MySQL Error! ------------------------ The Error returned was: Table 'strsro_dle.dle_online' doesn't exist Error ...
Создание структуры сайта на открытой "CMS"
Новый сайт нужен для:
- создания и поддержания имиджа высокотехнологичной, успешной, динамично развивающейся компании;
- публикации материалов о достижениях и проектах компании;
- размещения отчетных документов (по требованию федерального законодательства);
- для связи с клиентами.
CMS cmsmadesimple, dle-news, joomla и тд.
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