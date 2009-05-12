Magento. Помощь программисту интернет магазина.

Задание заключается в консультации программиста по ICQ или SKYPE.

Необходимо в интернет магазине ram.by (Magento):

1. Исключить из участия в поиске товары, которых нет в наличии.

2. Показывать пользователю две цены за товар, в долларах и в рублях. Обе цены есть, но показываются по отдельности. Необходимо показывать их вместе.

Оплата в WMZ, возможно вперед с кодом.

Идеально стукнуться в icq 201-152-892, к программисту