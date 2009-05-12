WordPress (сделать шаблон по готовой верстке)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужно поставить последнюю русскую сборку WordPress

и сделать в ней шаблон по готовым страницам сайта.

За подробными сведениями в аську: 655-206

WordPress
16 лет назад
dienitro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров