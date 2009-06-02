Помощь специалиста по Drupal

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок243 просмотра

Занялся разработкой сайта для универа, много не могу разобрать… нужна помощь.

До настройки дизайна блоков итд.

Drupal
16 лет назад
DjCroc
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$250
16 дней
Спасибо за работу! Работа была выполнена в сроки, даже раньше! Хорошая команда, всегда на связи! Спасибо удачи.

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад