Проект на NetCat

Уважаемые разработчики сайтов на NetCat.

Нужно сделать верстку шаблона, поставить его на сайт (будет Netcat Corporate) и настроить по ТЗ.

Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки разработки.

Все предложения только в проекте. В личку и ICQ не нужно писать.

ТЗ в приложении.