Проект на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Уважаемые разработчики сайтов на NetCat.

Нужно сделать верстку шаблона, поставить его на сайт (будет Netcat Corporate) и настроить по ТЗ.

Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки разработки.

Все предложения только в проекте. В личку и ICQ не нужно писать.

ТЗ в приложении.

16 лет назад
ITProf
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров