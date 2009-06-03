Создание шаблона joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок187 просмотров

Создать шаблон joomla по имеющемуся дизайну страницы для сайта-визитки

Joomla
16 лет назад
Squirrel
Elena 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artOfHuman
Семен 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$60
3 дня
Сделал качественно и в срок, приятно работать. Рекомендую.
Приятно было поработать. Хороший заказчик. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

artOfHuman
Семен 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад