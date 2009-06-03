Задание заключается в консультации программиста по ICQ или SKYPE. Необходимо в интернет магазине ram.by (Magento): 1. Исключить из участия в поиске товары, которых нет в наличии. 2. Показывать пользователю ...
Создание шаблона joomla
Создать шаблон joomla по имеющемуся дизайну страницы для сайта-визитки
Выбранный исполнитель
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