Установка сайта на Joomla CMS

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен31 заявка530 просмотров

Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки.

Общее количество страниц около 15-20. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: новости, поиск, форма обратной связи (2), рассылка, опросы, баннеры.

Joomla
16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$120
10 дней
Работа выполненна качественно и в срок! Возникали новые пожелания и доработки по проекту, на что Владислав оперативно реагировал и предлагал возможные варианты решения. Рекомендую!
Отличный заказчик и просто приятный человек! Подробное ТЗ, а также дополнительный материал дал возможность справиться с заданием без особых усилий. Только наилучшие рекомендации! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Владислав.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад