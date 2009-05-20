Глобальная доработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок226 просмотров

http://www.ppa-spb.ru/

Доработка меню, установка лайтбокса и косметическая доделка сайта + доработка админки.

16 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. Все сделано в срок и качественно. На все возникающие вопросы отвечает на лету. Я просто в восторге. Рекомендую. Будем сотрудничать и дальше!
Граммотный работодатель, отлично вместе поработали и пообщались, за оплатой вопрос не ставит. Выражаю благодарность Евгению за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад