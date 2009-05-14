Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки. Общее количество страниц около 15-20. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: ...
Работа для специалиста по DLE
Требуется сделать:
- Вставить в шаблон форму поиска, в соответсвии с дизайном
- Сделать фотогаллерею
- Отдельный модуль голосования(выводить не только в поле контента)
Возможно ещё потребуется что-то.
т.к работы не много, то предлагаю в пределах 10$
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