Работа для специалиста по DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки204 просмотра

Требуется сделать:

- Вставить в шаблон форму поиска, в соответсвии с дизайном

- Сделать фотогаллерею

- Отдельный модуль голосования(выводить не только в поле контента)

Возможно ещё потребуется что-то.

т.к работы не много, то предлагаю в пределах 10$

DLE
16 лет назад
TeroSufix
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
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webfl
Олег 
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