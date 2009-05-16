Обновить Drupal 5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки184 просмотра

Есть несколько заданий

1. обновить друпал на версию 5.18

2. написать несколько модулей по моему тз

Drupal
16 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров