Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки. Общее количество страниц около 15-20. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: ...
Установить биллинг СМС на сайт.
На сайт fortunatut.info установить биллинг СМС (принятие оплаты через СМС) как на этом сайте: loadmovie.ru
Ваши предложения, сроки, стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Только установка и настройка движка на хостинге.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
В приложении есть скриншоты готовых на HTML шаблонов. От исполнителя требуется адаптация шаблонов под Joomla 1.5 таким образом, чтобы все стили для каждой страницы сохранились и через CMS можно было с ними работать. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Сайт уже написан..сделано много .Нужно добавить несколько функций)) Требуется программист для работы с уже существующим сайтом.Работа по типу - предоставил тз-выполнил-проверил на наличие багов -оплатил за работу .Интересует человек надежный,готовый ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется сделать: - Вставить в шаблон форму поиска, в соответсвии с дизайном - Сделать фотогаллерею - Отдельный модуль голосования(выводить не только в поле контента) Возможно ещё потребуется что-то. т.к ...Закрыт16 лет назад
- $100
http://www.ppa-spb.ru/ Доработка меню, установка лайтбокса и косметическая доделка сайта + доработка админки.Завершен16 лет назад
Есть простой сайт на Битрикс редакции СТАРТ. Есть дизайн в psd. Нужно сделать из дизайна шаблон для Битрикса, и поставить его на сайт. Срок исполнения - до 18 мая. ...Завершен16 лет назад
- $250
Занялся разработкой сайта для универа, много не могу разобрать… нужна помощь. До настройки дизайна блоков итд.Завершен16 лет назад
Уважаемые разработчики сайтов на NetCat. Нужно сделать верстку шаблона, поставить его на сайт (будет Netcat Corporate) и настроить по ТЗ. Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки разработки. Все предложения только в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Создать шаблон joomla по имеющемуся дизайну страницы для сайта-визиткиЗавершен16 лет назад