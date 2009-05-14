Установить биллинг СМС на сайт.

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Закрыт8 заявок211 просмотров

На сайт fortunatut.info установить биллинг СМС (принятие оплаты через СМС) как на этом сайте: loadmovie.ru

Ваши предложения, сроки, стоимость.

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

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Нет заявок фрилансеров