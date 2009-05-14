Адаптация 2 шаблонов под Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок201 просмотр

В приложении есть скриншоты готовых на HTML шаблонов.

От исполнителя требуется адаптация шаблонов под Joomla 1.5 таким образом, чтобы все стили для каждой страницы сохранились и через CMS можно было с ними работать. Приветствую также дополнительные предложения по наполнению, дизайну, рюшек и т.д.

Если работа исполнителя понравится, в течении следующих трех месяцев будет предложено сотрудничество еще как минимум в 10 подобных проектах.

Просьба указывать сроки, стоимость и ссылки на портфолио.

Оплату буду производить через систему PayPal или банковским переводом. WebMoney и т.п. системы платежей не рассматриваются.

HTMLJoomla
16 лет назад
rubikjan
Анвар 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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