Адаптация 2 шаблонов под Joomla 1.5

В приложении есть скриншоты готовых на HTML шаблонов.

От исполнителя требуется адаптация шаблонов под Joomla 1.5 таким образом, чтобы все стили для каждой страницы сохранились и через CMS можно было с ними работать. Приветствую также дополнительные предложения по наполнению, дизайну, рюшек и т.д.

Если работа исполнителя понравится, в течении следующих трех месяцев будет предложено сотрудничество еще как минимум в 10 подобных проектах.

Просьба указывать сроки, стоимость и ссылки на портфолио.

Оплату буду производить через систему PayPal или банковским переводом. WebMoney и т.п. системы платежей не рассматриваются.