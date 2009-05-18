Перенести данные из XOOPS в INSTANTCMS

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Собираюсь поменять СMS

Надо перенести:

- данные о пользователях

- новости

- сообщения форума

Обе CMS без изменений.

Посчитать стоимость отдельно для каждого пункта.

Аська - два 1 пять 9 восемь четыре

16 лет назад
qecz
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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