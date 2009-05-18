Настройка Joomla 1.5.* + компоненты.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки217 просмотров

Необходим программист, очень хорошо знающий Joomla 1.5...

Необходимо подобрать и настроить компоненты (CB -регистрации, сообщения, чат, форум, обратная связь и т.п.)

Опыт работы с Джумлой от 1-года...

Рассматриваются предложения только с Киева, нужна личная встреча...

Подписание договора о неразглашении информации до запуска проекта....

8-044-237-000-7

8-067-321-9-777

Joomla
16 лет назад
BeWeb
46 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров