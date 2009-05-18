Необходимо сверстать и установить промо-сайт на Joomla.CMS (опыт работы с данной системой администрирования обязателен) . Есть готовый макет дизайна в psd для верстки. Общее количество страниц около 15-20. Необходима настройка информационных блоков, настройка модулей: ...
Настройка Joomla 1.5.* + компоненты.
Необходим программист, очень хорошо знающий Joomla 1.5...
Необходимо подобрать и настроить компоненты (CB -регистрации, сообщения, чат, форум, обратная связь и т.п.)
Опыт работы с Джумлой от 1-года...
Рассматриваются предложения только с Киева, нужна личная встреча...
Подписание договора о неразглашении информации до запуска проекта....
8-044-237-000-7
8-067-321-9-777
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