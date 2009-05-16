Интернет-магазин WebAsyst Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок734 просмотра

Здравствуйте. Нужен человек, хорошо знающий шоп скрипт.

Приобрели движок WebAsyst Shop-Script, необходимо перенести базу со старого магазина сюда.

Настроить, разместить на домене и хостинге.

Webasyst
16 лет назад
chasiki
Петр 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

-evgen-
Evgen 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

-evgen-
Evgen 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад