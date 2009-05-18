Переделка CMS из-под Joomla в иной

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок369 просмотров

Есть сайт, сделанный на Joomla. От оператора требуется много знать чтобы добавлять статьи.

Требуется:

LAMP-программист(ы) которые предложат CMS и мигрируют на него сайт.

Требования к CMS: верстать, добавлять и редактировать статьи и новости (текст + вкючать картинки) более удобным способом чем в Joomla, для двух языков - русский и английский.

Вероятно потребуются дополнительные работы, такие как косметика и дополнительные контролы.

Пока без ТЗ, работа стартует не раньше 27 мая (было 23, дата сдвинута).

Joomla
16 лет назад
yuryozzy
Юрий 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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