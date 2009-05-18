Работа для специалиста по DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки263 просмотра

Нужно:

-Исправить глюк с отображением bbcodes.

-Подогнать форму поиска под дизайн.

-Возможно мелкая коорректеровка вёрстки под DLE

За подробностями в icq:

8087112

в онлайне обычно с 8 до 17

DLE
16 лет назад
TeroSufix
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад
$50
3 дня
Редкостный человек, если можно так сказать. взялся за проект: http://www.weblancer.net/projects/116103.html, взял предоплату 5 у.е. теперь самое интересное. Поудалял половину файлов на фтп, внёс изменения в дизайн(!) - добавил надпись: модифицираванно adminsaitov , после чего появился один раз и сказав что всё работает(хе-хе) скрылся и в онлайне не появлялся. В общем человек откровенно кидает на деньги и делать ничего не умеет. По разговору и поведенческим реакциям напоминает ученика младших классов или человека с явными психическими отклонениями.
Дал мне он предоплату я все зделал сайт работает не пойму что не так.Портит мне репутацию.

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Adminsaitov
Петр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
16 лет назад