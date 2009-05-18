Нужно: -Исправить глюк с отображением bbcodes. -Подогнать форму поиска под дизайн. -Возможно мелкая коорректеровка вёрстки под DLE За подробностями в icq: 8087112 в онлайне обычно с 8 до ...
Консультации по .net
Ищу спеца по .net для консультаций по стандартному функционалу.
По оплате договоримся.
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