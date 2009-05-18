Зафиксить рандомный контент на главной.

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужно на сайте - http://shimanostore.ru/ заместо рандомных катушек и удочек вывесить статичные, какие я покажу. Сайт джумла+ виртумарт+ косяк в модуле рандомизации. подлатать впринципе пять минут, кто в теме .

Joomla
16 лет назад
stonedhands
Кривицын 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров