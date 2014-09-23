Перенос сайта plain-html на Joomla.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен16 заявок305 просмотров

Требуется перенести сайт plain-html на Joomla. Внешне перенесённый проект никак не должен отличаться от оригинального.

url: http://edgash.ru

HTMLJoomla
16 лет назад
TEXT-MOTOR
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$100
7 дней
Пишу отзыв по работе, которая была выполнена 5 лет назад. На самом деле слабо помню подробности сотрдуничества, но система заставляет их описать. Поднял переписку. Коммуникации с исполнителем проходили нормально. Оценить качество работы сложно по причине того, что сайт недоступен, уже переделывался с тех пор и результаты работы не сохранились.
Только положительные эмоции о сотрудничестве с Алексеем. Четко поставленная задача, своевременные замечания, рекомендации касательно проекта - все это пошло на пользу и в итоге получилось все как надо :-) Также можно отметить постоянное присутствие в режиме online. Оплата производилась сразу после окончания работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую! С уважением, Владислав.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад

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