Перенос сайта plain-html на Joomla.

Пишу отзыв по работе, которая была выполнена 5 лет назад. На самом деле слабо помню подробности сотрдуничества, но система заставляет их описать. Поднял переписку. Коммуникации с исполнителем проходили нормально. Оценить качество работы сложно по причине того, что сайт недоступен, уже переделывался с тех пор и результаты работы не сохранились.