Перенос сайта на Joomla 1.0.x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки280 просмотров

Есть сайт http://avega.kiev.ua, его нужно перенести на Joomla 1.0.x (т.е. сделать шаблон, наполнить контетом).

Заинтересовавшимся просьба написать сроки выполнения работы и стоимость.

Joomla
16 лет назад
Sega2483
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

traversIT
Travers It 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

traversIT
Travers It 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад