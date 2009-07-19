Нужно на сайте - http://shimanostore.ru/ заместо рандомных катушек и удочек вывесить статичные, какие я покажу. Сайт джумла+ виртумарт+ косяк в модуле рандомизации. подлатать впринципе пять минут, кто в теме .
Перенос сайта на Joomla 1.0.x
Есть сайт http://avega.kiev.ua, его нужно перенести на Joomla 1.0.x (т.е. сделать шаблон, наполнить контетом).
Заинтересовавшимся просьба написать сроки выполнения работы и стоимость.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
После апдейта движка пропали картинки напротив раздела форума. Нужно вернуть.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Ищу спеца по .net для консультаций по стандартному функционалу. По оплате договоримся.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно: -Исправить глюк с отображением bbcodes. -Подогнать форму поиска под дизайн. -Возможно мелкая коорректеровка вёрстки под DLE За подробностями в icq: 8087112 в онлайне обычно с 8 до ...Закрыт16 лет назад
Собираюсь поменять СMS Надо перенести: - данные о пользователях - новости - сообщения форума Обе CMS без изменений. Посчитать стоимость отдельно для каждого пункта. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Есть сайт, сделанный на Joomla. От оператора требуется много знать чтобы добавлять статьи. Требуется: LAMP-программист(ы) которые предложат CMS и мигрируют на него сайт. Требования к CMS: верстать, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходим программист, очень хорошо знающий Joomla 1.5... Необходимо подобрать и настроить компоненты (CB -регистрации, сообщения, чат, форум, обратная связь и т.п.) Опыт работы с Джумлой от 1-года... Рассматриваются предложения только с Киева, ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Wordpress тему сделать Макеты сверстаные уже готовые .html предоставлю Техническое задание и макеты в приложениеЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, хорошо знающий шоп скрипт. Приобрели движок WebAsyst Shop-Script, необходимо перенести базу со старого магазина сюда. Настроить, разместить на домене и хостинге.Закрыт16 лет назад
- $580
Сверстать, подвязать к системе управления, захостить и протестить сайт на наличие ошибок.Завершен16 лет назад