Нужна CMS для сайта по продаже окон и дверей, возможно собственной разработки, с визуальным и кодовым редакторами страниц. Также CMS должна иметь функции и быть удобной для поисковой оптимизации. в личку НЕ ПИСАТЬ ...
WebAsyst Shop-Script
Есть сверстаные макеты:
1) http://www.2ql.net/uploads/1243006877.jpg
2) http://www.2ql.net/uploads/1243026880.jpg
3) http://www.2ql.net/uploads/1243006236.jpg
4) http://www.2ql.net/uploads/1243006236.jpg
Нужно Внедить,настройть сделать готовый рабочий сайт на WebAsyst Shop-Script
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