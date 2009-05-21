Нужна CMS для сайта по продаже окон и дверей, возможно собственной разработки, с визуальным и кодовым редакторами страниц. Также CMS должна иметь функции и быть удобной для поисковой оптимизации.

в личку НЕ ПИСАТЬ

бюджет 7500руб.

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от вас:

1. сроки

2. пример CMS с логином и паролем(можете выслать в личку)

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требуются следующие модули:

1) Калькулятор стоимости работ

Страница-калькулятор. В этом разделе пользователь имеет возможность выбрать необходимое изделие, список технологических особенностей, комплектацию товара, а так же другие функции для расчета финальной стоимости.

2) Вызов замерщика

Страница с отправляемым сообщением для одного из сотрудников компании для вызова замерщика через сайт.

Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.

3) Наши объекты

Список объектов с описанием.

4) «on-line Менеджеры»

Раздел-модуль, отображаемый в форме баннера на сайте в котором реализована система рандомного либо меняющегося по очереди отображения менеджеров, администраторов и других сотрудников компании с ON-LINE статусом в ICQ.

Модуль имеет возможность просмотра страницы с полным списком(ON-LINE+OFF LINE) сотрудников.

5) Акции

Раздел-модуль отображается в форме баннера на сайте.

На странице появляется список акций и спец. предложений.

Список редактируется через CMS сайта, существует возможность отключения модуля при отсутствии акций на данный момент.

6) Продукция

Страница содержит список видов продукции с дополнительным описанием.

7) Советы

Страница содержит список советов по обращению с продукцией, правилами обмера помещения и других статей.

8) Вопрос-ответ

Страница содержит список вопросов и ответов на вопросы пользователей.

При этом пользователи имеют возможность задать свой вопрос через сайт.

Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.

9) Книга жалоб и предложений

Раздел-модуль отображается в форме баннера на сайте.

Страница содержит форму отправки жалобы либо предложения на определенный адрес электронной почты, указанный в настройках сайта.

Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.

10) Карта дилеров

Карта России с отмеченными на ней городами в которых находится филиал, либо дилер компании.

11) Контакты

Страница содержит форму отправки сообщения на определенный адрес, указанный в CMS.

Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.