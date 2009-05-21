Есть сайт http://avega.kiev.ua, его нужно перенести на Joomla 1.0.x (т.е. сделать шаблон, наполнить контетом). Заинтересовавшимся просьба написать сроки выполнения работы и стоимость.
CMS для сайта
Нужна CMS для сайта по продаже окон и дверей, возможно собственной разработки, с визуальным и кодовым редакторами страниц. Также CMS должна иметь функции и быть удобной для поисковой оптимизации.
в личку НЕ ПИСАТЬ
бюджет 7500руб.
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от вас:
1. сроки
2. пример CMS с логином и паролем(можете выслать в личку)
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требуются следующие модули:
1) Калькулятор стоимости работ
Страница-калькулятор. В этом разделе пользователь имеет возможность выбрать необходимое изделие, список технологических особенностей, комплектацию товара, а так же другие функции для расчета финальной стоимости.
2) Вызов замерщика
Страница с отправляемым сообщением для одного из сотрудников компании для вызова замерщика через сайт.
Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.
3) Наши объекты
Список объектов с описанием.
4) «on-line Менеджеры»
Раздел-модуль, отображаемый в форме баннера на сайте в котором реализована система рандомного либо меняющегося по очереди отображения менеджеров, администраторов и других сотрудников компании с ON-LINE статусом в ICQ.
Модуль имеет возможность просмотра страницы с полным списком(ON-LINE+OFF LINE) сотрудников.
5) Акции
Раздел-модуль отображается в форме баннера на сайте.
На странице появляется список акций и спец. предложений.
Список редактируется через CMS сайта, существует возможность отключения модуля при отсутствии акций на данный момент.
6) Продукция
Страница содержит список видов продукции с дополнительным описанием.
7) Советы
Страница содержит список советов по обращению с продукцией, правилами обмера помещения и других статей.
8) Вопрос-ответ
Страница содержит список вопросов и ответов на вопросы пользователей.
При этом пользователи имеют возможность задать свой вопрос через сайт.
Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.
9) Книга жалоб и предложений
Раздел-модуль отображается в форме баннера на сайте.
Страница содержит форму отправки жалобы либо предложения на определенный адрес электронной почты, указанный в настройках сайта.
Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.
10) Карта дилеров
Карта России с отмеченными на ней городами в которых находится филиал, либо дилер компании.
11) Контакты
Страница содержит форму отправки сообщения на определенный адрес, указанный в CMS.
Форма обладает проверкой от спам-ботов и роботов.
Заявки фрилансеров
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