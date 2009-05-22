Сделать сайт компании на CMS (Уникальный дизайн)

По вашему усмотрению хорошую CMS только не dle и Joomla.Сроки 2 дня. На данный момент нет хостинга где надо делать,таким образом с вас ваш хостинг для пробы CMS в действии.

Что хочется видеть в дизайне. Компания занимается полиграфией,тематика должна быть такая.