Сделать сайт компании на CMS (Уникальный дизайн)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт40 заявок557 просмотров

По вашему усмотрению хорошую CMS только не dle и Joomla.Сроки 2 дня. На данный момент нет хостинга где надо делать,таким образом с вас ваш хостинг для пробы CMS в действии.

Что хочется видеть в дизайне. Компания занимается полиграфией,тематика должна быть такая.

DLE
16 лет назад
Don80
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$998
2 дня

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад