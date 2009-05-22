Работа для специалиста VIVVO CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки210 просмотров

Ищется специалист, работающий под этой CMS.

Требуется настроить сайт и установить дополнения, возможно дальнейшее администрирование.

16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$250
5 дней

Заявки фрилансеров

mishasaz
S. Misha 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад