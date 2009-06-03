Онлайн проигрыватель и DLE

Онлайн плеер что используется на данный момент устарел и работает неточно. Многие посетители жалуются на его работу.

Требуется граммотный специалист для установки нового плеера (можно уже готовые предложения). Желательно чтобы онлайн flash плеер поддерживал перемотку (много видео хранится на сервере "ВКОНТАКТЕ").

Приветствуется креатив. Предложения с интересными идеями рассматриваются в первую очередь.

Вы должны будете настроить плеер для ДЛЕ движка, приспособив его для уже существующих новостей с видео.