Ищется специалист, работающий под этой CMS. Требуется настроить сайт и установить дополнения, возможно дальнейшее администрирование.
Онлайн проигрыватель и DLE
Онлайн плеер что используется на данный момент устарел и работает неточно. Многие посетители жалуются на его работу.
Требуется граммотный специалист для установки нового плеера (можно уже готовые предложения). Желательно чтобы онлайн flash плеер поддерживал перемотку (много видео хранится на сервере "ВКОНТАКТЕ").
Приветствуется креатив. Предложения с интересными идеями рассматриваются в первую очередь.
Вы должны будете настроить плеер для ДЛЕ движка, приспособив его для уже существующих новостей с видео.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Техническое задание в приложение От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работЗакрыт16 лет назад
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт www.haiboria.ru Движок - dle. При переносе сайта с хостинга на хостинг возникли ошибки. Требуется: 1. Поправить навигацию - сейчас почему-то все страницы ведут ...Завершен16 лет назад
- $50
Есть сверстанная в html + css готовая статичная страница для сайта. необходимо собрать валидный шаблон для внедрения в Joomla 1.5 структура простейшая - TopMenu, основное окно контента, + новости на главной. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Установить, рассказать, как устанавливать модули: 1) HeaderTags_SEO_V_3.1.2 http://addons.oscommerce.com/info/5851 2) FCKeditor for Product Descriptions http://addons.oscommerce.com/info/2900Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Необходимо исправить мелкие ошибки на сайте и в админке WordPress после апгрейда с версии 2.3.2 на 2.7.1. Дамп и все файлы предыдущей версии сохранены на сервере. Также ...Завершен16 лет назад
- $100
Шаблон сверстан на дивах. Нужно натянуть его на бесплатную cms. Модули: Новости Статьи Лучшие работы Последний работы Заказы будут постоянно.Системы управления (CMS)32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно подправить кое что в коде движка. Работы на 10 минут. Пишите в ICQ 47247233девятьЗавершен16 лет назад
Техническое задание в приложениеСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад