Онлайн проигрыватель и DLE

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен18 заявок438 просмотров

Онлайн плеер что используется на данный момент устарел и работает неточно. Многие посетители жалуются на его работу.

Требуется граммотный специалист для установки нового плеера (можно уже готовые предложения). Желательно чтобы онлайн flash плеер поддерживал перемотку (много видео хранится на сервере "ВКОНТАКТЕ").

Приветствуется креатив. Предложения с интересными идеями рассматриваются в первую очередь.

Вы должны будете настроить плеер для ДЛЕ движка, приспособив его для уже существующих новостей с видео.

DLE
16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vilent
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад
$200
1 день
Очень доволен работой. На все 100% выполнены требования + граммотная установка и настройка. Так держать. Молодец.
Веселый заказчик, с которым легко вести общение. Задачу поставил четко. Побольше бы таких. Оплатил через 30 секунд после того как плеер заработал.

Заявки фрилансеров

vilent
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)
16 лет назад