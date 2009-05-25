Доработать движок портала недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок228 просмотров

Есть движок PHP - MySQL, нужно посмотреть его функционал, найти ошибки.

MySQLPHP
16 лет назад
svarga
Олекса 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров