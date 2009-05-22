Oscommerce — установка двух модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки165 просмотров

Установить, рассказать, как устанавливать модули:

1) HeaderTags_SEO_V_3.1.2 http://addons.oscommerce.com/info/5851

2) FCKeditor for Product Descriptions http://addons.oscommerce.com/info/2900

16 лет назад
gothic_portal
Николай 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров