Ищется специалист, работающий под этой CMS. Требуется настроить сайт и установить дополнения, возможно дальнейшее администрирование.
Разработать личный кабинет риэлтора, Джумла
Сайт www.solidarnost.info
Джумла 1.0.13.
Сейчас сайт из себя представляет список риэлторов, разнесенных по станциям метро (Mosets Tree).
Что требуется:
1. Прием объявлений недвижимости от посетителей
2. Раздел вопросы от посетителей, в котором люди будут задавать вопросы, причем они могут выбирать какому агентству предназначается вопрос (или всем)
3. У каждого риэлтора сделать личный кабинет, в котором он сможет: публиковать свои объявления недвижимости, просматривать последние добавленные объявления недвижимости и отвечать на вопросы, заданные их агентству или предназначенные для всех риэлторов.
4. Посетитель должен иметь возможность просмотреть опубликованные объявления по любому из агентств/по всем агентствам/объявления от частных лиц. Также поиск по типу операций и другим данным.
5. Последние добавленные объявления, последние вопросы и последние ответы должны быть на главной странице.
Задача под силу только профи. Поэтому прошу людей без отзывов даже не пытаться связываться.
Ваши вопросы? Ваши цены и сроки?
Примечание. Нужно решение именно на Джумле.
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