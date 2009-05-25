Разработать личный кабинет риэлтора, Джумла

Сайт www.solidarnost.info

Джумла 1.0.13.

Сейчас сайт из себя представляет список риэлторов, разнесенных по станциям метро (Mosets Tree).

Что требуется:

1. Прием объявлений недвижимости от посетителей

2. Раздел вопросы от посетителей, в котором люди будут задавать вопросы, причем они могут выбирать какому агентству предназначается вопрос (или всем)

3. У каждого риэлтора сделать личный кабинет, в котором он сможет: публиковать свои объявления недвижимости, просматривать последние добавленные объявления недвижимости и отвечать на вопросы, заданные их агентству или предназначенные для всех риэлторов.

4. Посетитель должен иметь возможность просмотреть опубликованные объявления по любому из агентств/по всем агентствам/объявления от частных лиц. Также поиск по типу операций и другим данным.

5. Последние добавленные объявления, последние вопросы и последние ответы должны быть на главной странице.

Задача под силу только профи. Поэтому прошу людей без отзывов даже не пытаться связываться.

Ваши вопросы? Ваши цены и сроки?

Примечание. Нужно решение именно на Джумле.