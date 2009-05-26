Работа для специалиста по DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок229 просмотров

Нужен специалист имеющий хороший опыт в работе с движком ДЛЕ. Умение програмировать под ДЛЕ, скриптинг и резка нтмл.

DLE
16 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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