Требуется установить систему Амиро на пустой домен

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок260 просмотров

Требуется установить систему Амиро на пустой домен

16 лет назад
Astral
Сергей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ferdinant
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад
$3
1 день
С заданием справился на 5+, проявил инициативу, предложил и установил CMS более удобную и надёжную. Весьма и весьма професиональный специалист. Всё сделал быстро, качественно. Рекомендую всем! И сам надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Заказчик очень хорошый рекомендую всем. Оценил мою роботу в 3 дороже чем я просил!!! Очень доволен роботой с этим заказчиком всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

ferdinant
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
16 лет назад

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