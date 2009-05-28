Навигационный модуль для JOOMLA 1.5.9

Необходимо сделать (или порекомендовать), модуль для создание навигации, как показано в приложении. Текущая страница находится в центре (не активна), сверху и снизу её переходы на приведущию и следующию страницу находящийся на том же уровне. В модуле должны быть доступны ID страницы (для созданий уникальных стилей кнопок). Мне всё равно напишите вы этот модуль или порекомендуете сторонний. Предложения и стоимость пишите в комментариях! В личку и аську писать не нужно, я сам свяжусь. Срок проекта до четвёртого числа!