Навигационный модуль для JOOMLA 1.5.9

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо сделать (или порекомендовать), модуль для создание навигации, как показано в приложении. Текущая страница находится в центре (не активна), сверху и снизу её переходы на приведущию и следующию страницу находящийся на том же уровне. В модуле должны быть доступны ID страницы (для созданий уникальных стилей кнопок). Мне всё равно напишите вы этот модуль или порекомендуете сторонний. Предложения и стоимость пишите в комментариях! В личку и аську писать не нужно, я сам свяжусь. Срок проекта до четвёртого числа!

Joomla
16 лет назад
zeles
42 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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