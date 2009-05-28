Доработать LiveStreet или аналогичную СMS

Необходимо собрать блогхостинг, в соответствии со следующими требованиями:

1. Пользователи/админ регистрируют блоги вида www.сайт.ru/user (дизайн общий)

2. Пользователи делятся на 3 категории

3. Можно настроить индивидуально для пользователя показ постов (cookies) и rss

4. админ выбирает посты на главной

5. можно голосовать за удачные посты

Есть еще несколько мелочей, но это базовое. ТЗ выбранному кандидату.

При качественом выполнении работы в срок (1 неделя), премия 2.000 руб

Самопис - рассматривается только в случае уже готовой и реально работающей системы.