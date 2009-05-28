Установка и настройка CMS

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Закрыт18 заявок357 просмотров

Установить бесплатную CMS, любую кроме джумлы

- админка на русском языке

- индивидуальные титлы для каждой страницы

- чпу

- галерея (простая, в нужный раздел добавляется фото)

- форма обратной связи с капчей (настраиваемая: количества полей, получателей и т.д.)

- вопрос-ответ с премодерацией

- вложенные разделы

Натянуть дизайн http://cosmo-clinica.ru/1.php

Разделы первого уровня отображаются в горизонтальном сером меню

(О клинике, Услуги, Цены и т.д.)

Разделы второго уровня отображаются справа в соответствующих родительских разделах

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JoomlaPHP
16 лет назад
f3243
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

DmitryDrozdik
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
16 лет назад