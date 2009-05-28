Здравствуйте. Есть верстка, которую нужно натянуть на Джумлу. Приоритет по цене. Для специалиста работы на час-полтора максимум. Оплата по факту. ...
Установка и настройка CMS
Установить бесплатную CMS, любую кроме джумлы
- админка на русском языке
- индивидуальные титлы для каждой страницы
- чпу
- галерея (простая, в нужный раздел добавляется фото)
- форма обратной связи с капчей (настраиваемая: количества полей, получателей и т.д.)
- вопрос-ответ с премодерацией
- вложенные разделы
Натянуть дизайн http://cosmo-clinica.ru/1.php
Разделы первого уровня отображаются в горизонтальном сером меню
(О клинике, Услуги, Цены и т.д.)
Разделы второго уровня отображаются справа в соответствующих родительских разделах
Указывайте цену, сроки и CMS
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо собрать блогхостинг, в соответствии со следующими требованиями: 1. Пользователи/админ регистрируют блоги вида www.сайт.ru/user (дизайн общий) 2. Пользователи делятся на 3 категории 3. Можно настроить индивидуально для пользователя показ постов ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $60
Подробности в личкеСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист имеющий хороший опыт в работе с движком ДЛЕ. Умение програмировать под ДЛЕ, скриптинг и резка нтмл.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Возможно из-за DIVов возможно из-за чего-то другого, но в BBCODES на сайт при нажатии на кнопку смайлов или выделения цветом, новое окошко вылазиет куда-то за область экрана.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для сайта онлайн кинотеатра нужно разработать необычные и интересные дополнения (модули). Интересуют сложные реализации, напримере расширенного рейтинга, визуализация интерфейса и т.д. Приветствуется креатив.Закрыт16 лет назад
- $230
Приветствую всех. Для создаваемого сайта-магазина требуется поставить cms (любую), специальных требований нет - главное удобную и понятную. Жду предложений по срокам и оплате.Завершен16 лет назад
Сайт www.solidarnost.info Джумла 1.0.13. Сейчас сайт из себя представляет список риэлторов, разнесенных по станциям метро (Mosets Tree). Что требуется: 1. Прием объявлений недвижимости ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Онлайн плеер что используется на данный момент устарел и работает неточно. Многие посетители жалуются на его работу. Требуется граммотный специалист для установки нового плеера (можно уже готовые предложения). Желательно чтобы онлайн flash плеер поддерживал ...Завершен16 лет назад
Техническое задание в приложение От Вас: - сроки - цены - формы оплаты - контакты А также - рекомендации - примеры работЗакрыт16 лет назад