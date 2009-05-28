Drupal CMS

На основе постоянного сотрудничества требуются люди, которые в краткий срок могут качественно подвесить готовый макет вёрстки на Drupal.

Знающие модули. И которые могут после проделанной работы дать небольшую консультацию.

Требования:

Частый онлайн.

Проживание на территории Украины.

Life:)

wmz

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В заявке просьба указать.

1) Имя.

2) Город.

3) ICQ

4) Skype (если есть)

5) Life:)

6) Среднюю стоимость подцепки простейшего сайта из 10 разделов меню, +поиск, + каталог товаров (или фотогаллерею) с выводом по 10 товаров на страницу- !Без наполнения контентом!

7) Есть ли знания php, которые позволят решить нетривиальную задачу организации некоторых элементов. (например: нестандартный поиск, или сортрировку товаров). Да/Нет