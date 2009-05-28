Здравствуйте. Есть верстка, которую нужно натянуть на Джумлу. Приоритет по цене. Для специалиста работы на час-полтора максимум. Оплата по факту. ...
Drupal CMS
На основе постоянного сотрудничества требуются люди, которые в краткий срок могут качественно подвесить готовый макет вёрстки на Drupal.
Знающие модули. И которые могут после проделанной работы дать небольшую консультацию.
Требования:
Частый онлайн.
Проживание на территории Украины.
Life:)
wmz
____
В заявке просьба указать.
1) Имя.
2) Город.
3) ICQ
4) Skype (если есть)
5) Life:)
6) Среднюю стоимость подцепки простейшего сайта из 10 разделов меню, +поиск, + каталог товаров (или фотогаллерею) с выводом по 10 товаров на страницу- !Без наполнения контентом!
7) Есть ли знания php, которые позволят решить нетривиальную задачу организации некоторых элементов. (например: нестандартный поиск, или сортрировку товаров). Да/Нет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Установить бесплатную CMS, любую кроме джумлы - админка на русском языке - индивидуальные титлы для каждой страницы - чпу - галерея (простая, в нужный раздел добавляется фото) - форма обратной ...Закрыт16 лет назад
- $100
Необходимо собрать блогхостинг, в соответствии со следующими требованиями: 1. Пользователи/админ регистрируют блоги вида www.сайт.ru/user (дизайн общий) 2. Пользователи делятся на 3 категории 3. Можно настроить индивидуально для пользователя показ постов ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $60
Подробности в личкеСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист имеющий хороший опыт в работе с движком ДЛЕ. Умение програмировать под ДЛЕ, скриптинг и резка нтмл.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Возможно из-за DIVов возможно из-за чего-то другого, но в BBCODES на сайт при нажатии на кнопку смайлов или выделения цветом, новое окошко вылазиет куда-то за область экрана.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для сайта онлайн кинотеатра нужно разработать необычные и интересные дополнения (модули). Интересуют сложные реализации, напримере расширенного рейтинга, визуализация интерфейса и т.д. Приветствуется креатив.Закрыт16 лет назад
- $230
Приветствую всех. Для создаваемого сайта-магазина требуется поставить cms (любую), специальных требований нет - главное удобную и понятную. Жду предложений по срокам и оплате.Завершен16 лет назад
Сайт www.solidarnost.info Джумла 1.0.13. Сейчас сайт из себя представляет список риэлторов, разнесенных по станциям метро (Mosets Tree). Что требуется: 1. Прием объявлений недвижимости ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Онлайн плеер что используется на данный момент устарел и работает неточно. Многие посетители жалуются на его работу. Требуется граммотный специалист для установки нового плеера (можно уже готовые предложения). Желательно чтобы онлайн flash плеер поддерживал ...Завершен16 лет назад