Здравствуйте. Есть верстка, которую нужно натянуть на Джумлу. Приоритет по цене. Для специалиста работы на час-полтора максимум. Оплата по факту. ...
Сверстать дизайн и внедрить его в джумлу.
Нужно сверстать полную копию дизайна http://www.ograe.com/ . Интересует исключительно страница Контакты.
Нужно внедрить верстку в джумлу: http://new.ograe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30
После этого нужно будет доработать галерею, за доп. деньги и еще одну страницу.
Ваши сроки и деньги? Обязательно нужен спец с хорошей версткой и отличным знанием джумлы.
Проект нужно сдать в пнд вечером. Текущий разработчик с задачей не справляется.
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