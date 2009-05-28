Сверстать дизайн и внедрить его в джумлу.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок274 просмотра

Нужно сверстать полную копию дизайна http://www.ograe.com/ . Интересует исключительно страница Контакты.

Нужно внедрить верстку в джумлу: http://new.ograe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30

После этого нужно будет доработать галерею, за доп. деньги и еще одну страницу.

Ваши сроки и деньги? Обязательно нужен спец с хорошей версткой и отличным знанием джумлы.

Проект нужно сдать в пнд вечером. Текущий разработчик с задачей не справляется.

Joomla
16 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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