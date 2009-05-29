Перенос форума vBulletin

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок173 просмотра

Требуется перенести форум на движке vBulletin с одного сайта на другой

Есть копия сайта с фтп, есть дамп БД

В дальнейшем потребутеся полная переустановка форума , возможно на другом движке, и контент менеджмент

16 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа по Джумле

    Здравствуйте. Есть верстка, которую нужно натянуть на Джумлу. Приоритет по цене. Для специалиста работы на час-полтора максимум. Оплата по факту. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Навигационный модуль для JOOMLA 1.5.9

    Необходимо сделать (или порекомендовать), модуль для создание навигации, как показано в приложении. Текущая страница находится в центре (не активна), сверху и снизу её переходы на приведущию и следующию страницу находящийся на том же уровне. В ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать дизайн и внедрить его в джумлу.

    Нужно сверстать полную копию дизайна http://www.ograe.com/ . Интересует исключительно страница Контакты. Нужно внедрить верстку в джумлу: http://new.ograe.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12&amp;Itemid=30 После этого нужно будет доработать галерею, за доп. деньги и еще одну ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Drupal CMS

    На основе постоянного сотрудничества требуются люди, которые в краткий срок могут качественно подвесить готовый макет вёрстки на Drupal. Знающие модули. И которые могут после проделанной работы дать небольшую консультацию. Требования: ...

    DrupalPHP
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка и настройка CMS

    Установить бесплатную CMS, любую кроме джумлы - админка на русском языке - индивидуальные титлы для каждой страницы - чпу - галерея (простая, в нужный раздел добавляется фото) - форма обратной ...

    JoomlaPHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать LiveStreet или аналогичную СMS

    $100

    Необходимо собрать блогхостинг, в соответствии со следующими требованиями: 1. Пользователи/админ регистрируют блоги вида www.сайт.ru/user (дизайн общий) 2. Пользователи делятся на 3 категории 3. Можно настроить индивидуально для пользователя показ постов ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изготовление модулей DLE

    Для сайта онлайн кинотеатра нужно разработать необычные и интересные дополнения (модули). Интересуют сложные реализации, напримере расширенного рейтинга, визуализация интерфейса и т.д. Приветствуется креатив.

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад