Социальная сеть по арт-направлению

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок227 просмотров

Необходима адаптация одной из существующих (написание с нуля слишком долго и дорого) социальных сетей для арт-проекта.

Необходимые возможности - стандартный набор возможностей, плюс медиа - фотогалереи, проигрывание mp3 и видео. Большая просьба указывать есть ли опыт по таким проектам, сроки, приблизительную стоимость.

16 лет назад
vakh
66 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров