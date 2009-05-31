Социальная сеть по арт-направлению

Необходима адаптация одной из существующих (написание с нуля слишком долго и дорого) социальных сетей для арт-проекта.

Необходимые возможности - стандартный набор возможностей, плюс медиа - фотогалереи, проигрывание mp3 и видео. Большая просьба указывать есть ли опыт по таким проектам, сроки, приблизительную стоимость.