Переход с Joomla 1.0 на 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки152 просмотра

Нужно перенести сайт с Joomla 1.0 на 1.5. В личку направляйте Ваш ICQ, я напишу вам.

Joomla
16 лет назад
hidrotechnik
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров