Здравствуйте. Есть верстка, которую нужно натянуть на Джумлу. Приоритет по цене. Для специалиста работы на час-полтора максимум. Оплата по факту. ...
Переход с Joomla 1.0 на 1.5
Нужно перенести сайт с Joomla 1.0 на 1.5. В личку направляйте Ваш ICQ, я напишу вам.
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